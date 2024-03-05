سيدفع الثمن غاليًا .. الثانية الملعونة تهدد أموال ومستقبل حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا!

"جيل مانزانو يسقط في بركة الماء من جديد"

لا ينقطع الحديث في إسبانيا، عن الثانية الأخيرة في لقاء ريال مدريد وفالنسيا، بعد الجدل الكبير الذي حدث، بسبب قرار مثير للجدل من الحكم جيل مانزانو.

وأطلق مانزانو صافرة نهاية مباراة الريال وفالنسيا في ملعب الأخير، معلنًا التعادل (2-2) بين الفريقين، بينما كانت رأسية الإنجليزي جود بيلينيجهام في طريقها إلى شباك أصحاب الأرض، وهو ما فجر غضب لاعبي الملكي ودفعهم للاعتراض على قرار الحكم.

ووصف المعلق الإسباني مانولو لاما، ما حدث في حديثه بالإذاعة الرياضية الإسبانية، بأنه "غير مسبوق"، قائلًا: "لقد فعل ذلك مرة أخرى. لقد وقع جيل مانزانو في بركة من الماء بمفرده".

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وتم تخصيص جزء كبير من برنامج "Sunday Game Time"، للحديث في هذا الشأن حيث طرح الإعلامي خوانما كاستانيو، تساؤلًا حول وجود نية لفرض عقوبة على جيل مانزانو، قائلًا: "هل ستكون هناك عقوبة إيقاف للحكم؟" ليرد الإعلامي إسحاق فوتو: "لا أعتقد، لا أعتقد".

وأشار الصحفي الرياضي سيرو لوبيز إلى أنه بمجرد سماع رأي الصحفي في "تيمبو دي جويجو"، الذي قال "لن يهنئوه أيضًا، لكن لا أعتقد أنه سيتم إيقافه"، علق غاضبًا: "دعوهم يغادرون جميعا، إنها مزحة، لا أعتقد ذلك، لكن حسنًا، سنرى في الساعات القليلة المقبلة".

وأوضح إسحاق فوتو: "الحكام لديهم راتب ثابت لكنهم أيضًا يتقاضون رسومًا لكل مباراة، وسيكون تجميد مانزانو من خلال عدم الاستعانة به في مباريات الجمعة المقبل، إلا إذا استعانوا به في غرفة الـVAR".

وأضاف فوتو: "مانزانو بالطبع سيخسر الأموال مستقبلًا، وليس هذا فقط، نحن نتحدث عن حكم يتم اختياره مسبقًا لكأس أوروبا، ما حدث سيؤثر على المستوى الدولي. لذا، بالطبع، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك أشياء أخرى في مسيرته على المحك وليس المال فقط".