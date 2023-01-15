الثالث بعد مارادونا .. موهبة الأرجنتين تُشعل المُنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة!

ميسي الجديد ينتظر الضوء الأخضر للطيران إلى إسبانيا!

فتح تحقيق منتخب الأرجنتين لبطولة كأس العالم 2022 قطر، الباب أمام المواهبة الشابة في بلاد الفضة من أجل دعوات الاحتراف المبكر من قبل الأندية الكبرى، وأعاد الانتصار الرائع لبلاد التانجو الثقة في لاعبيهم الشباب الذين لافتو الأنظار مؤخرًا، مع أداء مميز من لاعبين أمثال جوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال.

مع تحدث الجميع عن مفاوضات مانشستر سيتي لضم الشاب ماكسيمو بيروني لاعب فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، يخوض ريال مدريد وبرشلونة منافسة شرسة على شاب واعد آخر في نفس الفريق وهو جيانلوكا بريستاني ابن ال16 ربيعًا.

وحسب تقارير صحيفة "ماركا" الإسبانية ينظر ريال مدريد وبرشلونة للجناح الأيسر الذي سيبلغ 17 عامًا في غضون أسبوعين، والذي يوصف بميسي الجديد، ويشار إلى شخصيته القيادة ومهارته العالية في المرواغة بالكرة.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه في الصيف القادم سيحصل بريستاني على الجنسية الإيطالية، وبالتالي فإن مشكلة اللاعب الأجنبي لن تكون عقبة أمام العملاقيين في حال التحرك بشكل رسمي لضم اللاعب.

يذكر أن لاعب فيليز سارسفيلد هو ثالث أصغر لاعب يظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني بعد مارادونا وأجويرو.