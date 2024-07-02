التوقعات تتزايد.. ترقب كبير لموعد إصدار لعبة EA SPORTS FC 25

متى تصدر النسخة الجديدة من اللعبة المفضلة للملايين؟

بدأ عشاق لعبة EA SPORTS FC 25 في العد التنازلي، انتظارًا لموعد إصدار اللعبة قريبًا، حيث يترقبون رؤية الجهود التي قامت بها الشركة الشهيرة لتحديث تجربة اللعب، لتكون أقرب للواقع وأكثر محاكاة للمتغيرات الجديدة في عالم كرة القدم.

ومرت 9 أشهر على إصدار نسخة 2024، والتي كانت الأولى منذ انفصال شركة EA SPORTS عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبعدها أصدرت الشركة EA FC 24، لأنها احتفظت بحق استخدام أسماء معظم الأندية العالمية الشهيرة.

وبالفعل حققت EA SPORTS FC 24، نجاحًا ملحوظًا بين عشاق اللعبة، بعدما انطلقت شرارة الاحتفال بإقامة الشركة لحدث ضخم واستثنائي لإطلاق أول نسخة بعد الانفصال عن فيفا، وحضره النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، الذي كان أيضا نجم غلاف اللعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن شركة EA SPORTS لم تعلن بعد عن موعد إطلاق الإصدار الجديد للعبتها ذات الانتشار العالمي الطاغي، فإن ممارسي اللعبة يعتادون على التقاليد الدائمة لموعد إصدار النسخ الجديدة كل عام، ويمكن القول أن شهر سبتمبر المقبل، سيشهد تواجد اللعبة في الأسواق.

وفي حالة مواصلة الشركة الالتزام بجدولها الزمني القديم، فإن جمهورها يعتاد على صدور النسخة الجديدة من اللعبة في يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر، وبذلك قد يكون يوم 27 من سبتمبر المقبل هو الموعد المنشود.

ووفقًا أيضا للتقاليد المعتادة، فإن عملاء الإصدار الخاص، وأعضاء الاشتراكات في EA PLAY وXbox Game Pass، يمكنهم أن يتمتعوا بإصدار مبكر قبل الموعد الرسمي بأسبوع، وبناء على ذلك فقد يشهد يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر أيضا أول ظهور فعلي للعبة.

ولكن حتى الآن لم تعلن EA رسميًا عن تاريخ إصدار EA FC 25، وتبقى كل التواريخ المتداولة في خانة التوقعات أو الشائعات.

ولكن اعتادت الشركة أن تعلن بشكل رسمي عن تاريخ إصدار اللعبة، قبل شهرين تقريبًا من تاريخ الإطلاق، وبذلك فإننا على بعد أيام قليلة من معرفة كل شيء عن التواريخ الرسمية المحددة لوصول EA FC 25 إلى الأسواق.