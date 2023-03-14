التوتر يتصاعد بين ريال مدريد وبرشلونة .. "البلوجرانا" يتجه لإلغاء مأدبة غداء الكلاسيكو

التوتر أصبح في أوجه بين ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب..

بعد سنوات من التقارب بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، جاءت قضية نجريرا لتعيد الأجواء إلى التوتر بين كبيري الكرة الإسبانية مرة أخرى.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن التوتر بين الناديين في تصاعد واضح، حيث تتجه النية لدى برشلونة إلى إلغاء مأدبة الغداء التي كانت تقام بشكل تقليدي بين رئيسي الناديين قبل الكلاسيكو.

جوان لابورتا، رئيس برشلونة، ليس معجبًا بتحركات ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز ضد ناديه في قضية نجريرا، على الرغم من العلاقة الطيبة بين الثنائي في السنوات الأخيرة.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مساء الأحد المقبل، في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، ومن المرجح أن تكون المباراة متوترة بحق.

ويبدو أن السبب الرئيسي في احتمالية إلغاء برشلونة لمأدبة الغداء هو أن ريال مدريد قرر الدخول في قضية نجريرا كمدعي ضد النادي الكتالوني.