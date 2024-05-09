التوترات تتفاقم.. صراع قوى واضح في برشلونة بين كل الأطراف!

النادي الكتالوني على صفيح ساخن..

لا يخفى على أحد وجود مشاكل بين مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز والمدير الرياضي للنادي الكتالوني وزميله سابقًا في الملاعب، ديكو.

الخلافات تأججت عقب مباراة جيرونا من جديد، حيث أظهرت اللقطات المصورة وجود نقاش ساخن بين تشافي وديكو، وهو ما تؤكده صحيفة "آس" الإسبانية.

البرتغالي ألقى باللوم الكبير على تشافي، ليكون ذلك في أعقاب الكلمات التي التقطت بوضوح للرئيس جوان لابورتا وهو يقول: "هذا لا يمكن أن يكون!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بل إن بعض الصحفيين المقربين إلى برشلونة، قالوا في تصريحات لراديو كتالونيا، إن لابورتا التفت إلى كل من كان بجواره ولم يقل إلا جملة واحدة: "ماذا علينا أن نفعل الآن؟!".

بالعودة إلى ديكو، فليست تلك مرة الخلاف الأولى مع تشافي، بل إن مرتين سابقتين ظهرتا بشكل علني، الأولى عقب هزيمة أنتويرب، والثانية عقب إعلان تشافي استقالته التي تراجع عنها.

خسارة جيرونا أظهرت وجهًا سيئًا لبرشلونة يتمثل في خسارة النقاط في وقت قصير وعدم التركيز، لكن أيضًا لها مردود اقتصادي سيئ، لأن خسارة برشلونة للمركز الثاني تعني عدم مشاركته في السوبر الإسباني وبالتالي لن يجني المقابل المادي الضخم الذي يجنيه المشاركون في البطولة.