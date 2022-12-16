التواضع والكتاب المقدس .. العثور على نص الحوار الأول بمسيرة ميسي

عمره وقتها كان 13 سنة فقط

مواجهة تاريخية يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوضها يوم الأحد القادم، عندما يقود بلاده أمام فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقبل هذه المناسبة الخاصة عثر موقع "Sportbible" على قصاصة لأول مقابلة صحفية أجراها ميسي نشرتها صحيفة "Diario La Capital" الواقعة بمدينة روزاريو.

وكان عمر ميسي وقتها 13 سنة قبل الانتقال إلى برشلونة في وقت لاحق، حيث وصفته الصحيفة بأنه أحد أهم المواهب الصاعدة في أكاديمية نادي نيولز أولد بويز بسبب مراوغاته ومهارته المبهرة رغم قصر قامته.

وجاءت إجابات ميسي كالتالي عن معظم الجوانب الخاصة بحياته خلال مرحلة الطفولة..

بطل حياتك : سأختار والدي خورخي وجدي كلاوديو

المدرب الأفضل: كل من عملت معهم حتى الآن لأنهم قاموا بتعليمي الكثير من الأشياء

اللاعب المفضل: أخي وابن عمي

الهواية: الاستماع إلى الموسيقي

الكتاب المفضل: الكتاب المقدس

فيلم : Baby's Day Out

رياضة أخرى: كرة اليد

المثل الأعلى: نيكول نيومان

الوظيفة المفضلة: مدرس التربية البدنية

الهدف: إنهاء المرحلة الثانوية

الطعام : الدجاج والصوص

الهدف الرياضي: اللعب في دوري الدرجة الأولى

حلم: اللعب للمنتخب الأرجنتيني

أهم لحظة سعادة: عندما أصبحنا أبطالًا

لحظة حزن: وفاة جدتي

حكاية يمكن روايتها: عندما سافرنا إلى بيرو وأصبحنا أبطالًا

التواضع: هو الشيء الذي لا يجب على الإنسان خسارته أبدًا

وبالنظر إلى مسيرة ميسي منذ بدايتها وحتى الآن، سنجد أن التواضع كان السمة الرئيسية للنجم الحاصل على 7 كرات ذهبية، والذي حقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية، ولا ينقصه سوى الفوز بكأس العالم يوم الأحد القادم لتصبح مسيرته مثالية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.