التواصل مع رافينيا وديمبيلي يعقد موقف صلاح في ليفربول!

هل يقترب المصري من الرحيل؟!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن موقف نادي ليفربول الحالي من الثنائي رافينيا لاعب ليدز وعثمان ديمبيلي نجم برشلونة يصعب من وضع محمد صلاح هناك.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، والتي أكدت أن موقف صلاح في ليفربول أصبح مرتبطًا بما سيفعله النادي في الفترة المقبلة مع الثنائي السابق ذكره.

ديمبيلي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية شهر يونيو الجاري، وارتبط بالانتقال إلى تشيلسي لكن الأخير لا ينوي أن يدفع الراتب الذي يطلبه.

في الوقت نفسه رفض ليدز لتوه طلب آرسنال بالحصول على خدمات رافينيا، حيث يتمسك النادي بالحصول على حوالي 70 مليون يورو كقيمة انتقال.

ليفربول ارتبط بالثنائي، لكن لم يتحرك بشكل واضح من أجل ضم أحدهما في سوق الانتقالات الصيفية، وهو الأمر الذي يقول الكثير حول مستقبل محمد صلاح.

رغم أن ليفربول لا ينوي أن يلبي مطالب صلاح المالية التي قد تهدد سقف الرواتب في صفوف الفريق، إلا أن النادي لا يزال متمسكًا به.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن تحرك ليفربول بشكل جدي تجاه أحد اللاعبين رافينيا أو ديمبيلي سيعني أن الإدارة قد قررت أن فترة صلاح معها قد انتهت، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

جدير بالذكر أن عقد صلاح ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويستطيع النجم المصري أن يرحل لأي فريق آخر بشكل مجاني، وهو ما تداولته تقارير عديدة أكدت اتفاقه مع برشلونة.