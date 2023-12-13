بعد التنمر عليها .. حكمة "غمزة كورونادو" في أول رد فعل على جدل مواجهة الاتحاد وأوكلاند

لم تفوت سخرية البعض منها وتنمرهم عليها، فكيف ردت الحكمة الأمريكية توري بينسو؟

تفاعل كبير شهده الوسط الرياضي السعودي مع الحكمة الأمريكية توري بينسو بعدما قادت مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي أمس الإثنين، في كأس العالم للأندية السعودية 2023، خاصةً بعد اللقطة التي جمعتها بلاعب العميد البرازيلي إيجور كورونادو.

خلال الساعات التي أعقبت المباراة، انتشر فيديو للحكمة الأمريكية وهو توجه "غمزة" لكورونادو، ترجمها خبراء التحكيم بأنها تعبير عن الثقة في قرارها ورفضها لاحتجاج اللاعب.

أما المشجعون فتفاعلوا معها بطريقة خاصة، فمنهم من طالب بأن يكون كافة الحكام في المباريات المقبلة نساء وليسوا رجال، ومنهم من "تنمر" على غمزتها لكورونادو وتعامل معها بتهكم وسخرية، حتى اشتهرت بـ"صاحبة الغمزة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا دفع أحد أقاربها للخروج للدفاع عنها، برسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أعادت توري نشرها، في رد غير مباشر منها على الجدل الدائر حولها.

مضمون الرسالة جاء كالتالي: "ابنة عمي توري لا تتلقى الصيحات من أحد! تشق طريقها الخاص وتحقق الأرقام القياسية، ليس فقط لنفسها، إنما لكافة نساء العالم، فهي أم لثلاثة أبناء مثل الوحش، ولمواكبة الرياضيين الذكور تسافر حول العالم، وتتفاعل مع اللاعبين في الملعب بنظرات قاتلة، تتحول بعد ذلك لمادة للسخرية، لكنها تتمتع بأجمل ابتسامات رغم ذلك، أنا فخورة جدًا بكِ توري!".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز الاتحاد أمام أوكلاند بثلاثية نظيفة، ليصعد العميد لمواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي، المقرر إقامته في 15 من ديسمبر الجاري.