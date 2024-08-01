دعوة للتفاوض وإنهاء الأزمة .. الفيفا يتراجع خطوة للوراء أمام عاصفة "الدوريات الأوروبية"

اللجوء إلى القضاء يضغط على الاتحاد الدولي

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مبادرة للتفاوض مع روابط الدوريات الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، بشأن النزاع القائم.

وكانت روابط الدوريات الأوروبية والقسم الأوروبي بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، قد تقدما بدعوى قضائية أمام المفوضية الأوروبية ضد "فيفا"، بتهمة إساءة استغلال وضعه المهيمن.

وجاء في الشكوى المشتركة، إن "فيفا" يتخذ قرارات أحادية الجانب، فيما يتعلق بأجندة المباريات الدولية والتي أصبحت مشبعة للغاية، ما أضر بالرغبة الاقتصادية للدوريات الوطنية ورفاهية اللاعبين، خصوصًا بعد النظام الجديد الذي أقره "فيفا" بشأن بطولة كأس العالم للأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومقابل ذلك ووفقًا للصحفي روب هاريس، كتب الاتحاد الدولي اليوم خطابًا إلى الدوريات والاتحاد الدولي للمحترفين يؤكد رغبته في المشاركة بمحادثات ودية للوصول إلى اتفاق بشأن النزاع حول أجندة المباريات.

وقال فيفا في خطابه "يعتقد أن هناك طريقة أكثر إنتاجية للمضي قدمًا في كرة القدم من التهديد باتخاذ إجراءات قانونية، وأن عرض المشاركة في الحوار لا يزال مطروحًا على الطاولة".

وتزعم روابط الدوريات الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبين أن "قرارات الفيفا في السنوات الأخيرة كانت تصب دائمًا في مصلحة بطولاته ومصالحه التجارية الخاصة، وتتجاهل مسؤولياته كجهة حاكمة".