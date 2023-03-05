التفاصيل تُبرئ الجريس .. 12 دقيقة وقت بدل ضائع مستحقة خلال مواجهة النصر والباطن

النصر سجل ثلاثية خلال الوقت المحتسب بدل من الضائع أمام الباطن، وبعدها الاتهامات بدأت في ملاحقة الحكم سامي الجريس

ريمونتادا نصراوية خلال 12 دقيقة وقت بدل من الضائع أمام الباطن، وضعت الحكم السعودي سامي الجريس تحت مقصلة الجماهير المنافسة للعالمي، فمنذ تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والجدل التحكيمي رفيقه في كل مباراة تقريبًا.

العالمي حول تأخره أمام الباطن من هزيمة بهدف وحيد إلى فوز بثلاثية، أول أمس الجمعة، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، الثلاثية أتت في الدقائق 3+90، 12+90، و14+90، وهو ما أقام الدنيا على سامي الجريس، متهمين إياه بمد الوقت بدل من الضائع حتى يتمكن النصر من الخروج بالثلاث نقاط.

لكن دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، برأت حكمها سريعًا، بعدما ردت على استفسار صحيفة "الشرق الأوسط"، إذ أوضحت: "الآلية التي استند إليها حكم المباراة لاحتساب الوقت بدل الضائع، تم تطبيقها فعليًا في وقت سابق وهي تقنية وقت اللعب الفعلي، التي تم اعتمادها والإعلان عنها، بعد تطبيقها في كأس العالم قطر 2022، فمساعد حكم تقنية الفيديو مختص بإبلاغ الحكم بالوقت من الصافرة إلى الصافرة، الهدف ووقت الاحتفال به، التبديلات، الإصابات، إهدار الوقت، الاعتراضات والوقت المهدر في فحص الحالات عبر تقنية الفيديو".

وشددت دائرة الحكام في ردها على صحة احتساب 12 دقيقة وقت بدل الضائع من المباراة، مفندة الوقت المهدر: التوقف للإصابات: 4:05 دقيقة، الإصابات والاعتراضات والإنذارات: 3:22 دقيقة، العودة إلى لتقنية الفيديو: 1:07 دقيقة، التبديلات: 3:45 دقيقة، ليكون مجموع الوقت بدل الضائع هو: 12:19 دقيقة.

يذكر أن العالمي يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، بينما تجمد الباطن عند ست نقاط في المركز الـ16 والأخير.