التفاصيل الكاملة وراء فسخ تعاقد النصر مع البرازيلي بيتروس

تعرف على تفاصيل فسخ عقد بيتروس مع النصر

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس إنهاء إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

النصر أعلن أمس الثلاثاء عن فسخ التعاقد مع بيتروس، ليرحل عن صفوف العالمي، بعد أن تم توقيع مخالصة مالية معه.

ما هو سبب إنهاء عقد بيتروس مع النصر؟

نادي النصر أجرى اجتماعًا مع بيتروس، بعد التعاقد مع مواطنه البرازيلي أنسيلمو دي مورايس من صفوف نادي الوحدة، من أجل الاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين.

نادي النصر فضّل فك الارتباط مع بيتروس، من أجل قيد مواطنه أنسيلمو بدلًا منه في قائمة العالمي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ما هي كواليس إنهاء عقد بيتروس مع النصر؟

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن إدارة النصر أقنعت البرازيلي بيتروس ماتيوس بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار، كقيمة المدة المتبقية من عقده مع النادي.

ووافق بيتروس على عرض النصر، وقام بالتوقيع على مخالصة مالية، ومن ثم تم فك الارتباط بين الطرفين، وأصبح اللاعب حرًا خلال الفترة الحالية.

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وبذلك تنتهي رحلة بيتروس مع نادي النصر، والذي انضم له صفي صيف 2018، قادمًا من نادي ساو باولو البرازيلي، حيث ساهم في تتويج العالمي بلقب دوري المحترفين السعودي مرة واحدة، وكأس السوبر المحلي مرتين عامي 2019 و 2020.

من هم الأجانب الموجودين في قائمة النصر الحالية؟

نادي النصر يمتلك 6 لاعبين أجانب في قائمته خلال الوقت الحالي، وهم "البرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أنسيلمو، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والأرجنتيني فونيس موري، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والمغربي عبد الرزاق حمد الله".

كما يتواجد أيضًا في قائمة النصر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق الأصفر، بسبب الإصابة التي يعاني منها وستجعله يغيب حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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