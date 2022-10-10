التغريدة الأولى بعد الأزمة .. كاسياس يهرب بعيدًا

لا يتوقف عن إثارة الجدل

استمر النجم الإسباني إيكر كاسياس في إثارة الكثير من الجدل في الساعات القليلة الماضية بسبب التغريدات التي تم نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

فخرج كاسياس وكتب تغريدة جديدة معلنًا عن خروجه في فترة إجازة طويلة والـ "الهرب" مما يحيط به في عالمه وكتب فيها: "حان وقت الهرب بعيدًا".

وكان كاسياس قد خرج بتغريدة كتب فيها: "أتمنى أن يحترموني، أنا مثلي"، وتسببت في ردود أفعال كبيرة وضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قبل أن يقرر النجم الكبير أن يحذف التغريدة وينشر أخرى بدلًا منها، مؤكدًا أن حسابه تعرض للاختراق، وبدأ في الاعتذار للجميع على تلك الحادثة.

وكتب كاسياس في التغريدة التالية: "حسابي تعرض للاختراق، لحسن الحظ كل شيء على ما يرام الآن، اعتذاري لكل متابعيني".

بينما خرج كارليس بويول هو الآخر بعد كتابته تغريدة دعم لكاسياس ليكتب: "آسف على الخطأ، لقد كانت نكتة غير موفقة، لكن دون نوايا سيئة، أتفهم أن الأمر ربما يكون قد جرح البعض".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد ربطت تصرف كاسياس برغبته في السخرية من الأنباء التي ربطته بعلاقات عاطفية مع بعض السيدات مؤخرًا.