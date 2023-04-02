التعنت الفرنسي مع اللاعبين المسلمين مستمر.. مدرب نانت يستبعد نجم الجزائر بسبب الصيام

مدرب نانت يطيح بلاعبه الجزائري الصائم من القائمة التي ستواجه ريمس

سيكلف صيام رمضان المدافع الجزائري الشاب جوين هاجام مكانه في فريق نانت الفرنسي؛ لأن مدربه صارم جدًا ويفرض على لاعبيه الإفطار في أيام المباريات.

وأطاح أنطوان كومباريه مدرب نانت بلاعبه الشاب، 19 سنة، من قائمة الفريق التي ستواجه ريمس عصر اليوم الأحد، لأنه –المدرب- طلب من لاعبيه عدم الصوم في يوم المباريات ليؤدون بشكل أفضل وكي لا يتأثرون بالصيام. قرار المدرب رفضه جوين الذي أصر على الصيام وكان مصيره الاستبعاد.

لعب الظهير الأيسر لنانت الإثنين الماضي لأول مرة مع منتخب بلاده الجزائر أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وكان صائمًا هو وزملائه في اللقاء الذي انتهى بفوزهم بهدف وتأهلهم للبطولة التي ستقام في 2024 بكوت ديفوار.

قرار المدرب الفرنسي يبدو متوافقًا مع قرار الاتحاد الفرنسي الذي أصدر بيانًا حظر فيه إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين، كما يحدث في إنجلترا.

مدرب نانت كان قد تحدث منذ أيام عن هذه الأزمة وقال: "تحدثت مع اللاعبين المسلمين في الفريق. نعمل لتسير الأمور بشكل جيد. نرغب في وصول اللاعبين لأفضل شكل ممكن لمساعدة الفريق في الفوز".

وكان اللاعب المالي خليفة كوليبالي الذي تدرب مع أنطوان قد قال: "عشت الأمر نفسه السنة الماضية. حاولت الصوم طوال الأسبوع. المدرب عاملنا بشكل مختلف. ويوم المباريات طلب منا عدم الصوم لأنه يكبدنا عناءً أكبر".