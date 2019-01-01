التعمري يوضح الفارق بين منتخب الأردن وأي منتخب في كأس آسيا

الأردن أول فريق يصل إلى دور الستة عشر من كأس آسيا بعد تصدره المجموعة الثانية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح موسى التعمري، لاعب المنتخب الأردني الفارق بين منتخب بلاده وأي منتخب آخر، في كأس آسيا، بعد الفوز على المنتخب السوري منذ قليل.

وحقق المنتخب الأردني فوزه الثاني في كأس آسيا، وكان على حساب سوريا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من البطولة، ليصبح أول المتأهلين إلى دور الستة عشر من البطولة.

وقال التعمري في تصريحات عقبت اللقاء: "مبروك للشعب، وللملك وولي العهد، احترمنا المنتخب السوري واستطعنا الفوز، كان هدفنا تصدر المجموعة".

وواصل: "لعبنا وقدمنا أفضل ما لدينا، الجميع كان على روح واحدة وقلب واحد، ال-جمهور دائماً خلفناً وهذا يقودنا إلى الفوز".

وحول الانتقادات التي قللت من مستوى النشامى قبل البطولة، قال التعمري: "التأهل رد على كل واحد انتقدنا، نحن لا نخشى أي فريق، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الذي يفرق المنتخب الأردني عن أي منتخب، هو أننا دائماً على روح واحدة، والجمهور في خلفنا طيلة الوقت".

الجدير بالذكر أن المنتخب الأردني يتصدر مجموعته بست نقاط، ويأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الثاني بنقطة وحيدة، وبفارق الأهداف عن سوريا صاحبة المركز الثالث، ويتذيل المنتخب الأسترالي المجموعة دون أي نقطة.