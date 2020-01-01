التعاون يطالب بتأجيل مواجهته مع بيرسوبليس الإيراني بسبب "كورونا"

التعاون يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا

طالب نادي التعاون السعودي، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

التعاون من المفترض أن يواجه نظيره بيرسوبليس الإيراني، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان سكري القصيم قد حقق الفوز على الدحيل القطري والشارقة الإماراتي، ضمن الجولتين الأولى والثانية من منافسات البطولة القارية.

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وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تأجيل المباراة من أجل سلامة اللاعبين.

وتفشى وباء كورونا في دولة إيران مؤخرًا، وسجل عدة وفيات مما أثار قلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واحتمالية تأجيل بعض اللقاءات.

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وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا، يومي 2 و3 مارس المقبل، ولكن انتشار وباء كورونا يهدد انتظام البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتي الجولة الأولى والثانية، وله 3 أهداف ولم يتلق أي أهداف.