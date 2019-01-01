التعاون يُحافظ عل بقاء عبدالفتاح آدم لثلاث سنوات إضافية

شارك اللاعب في 19 مباراة مع فريقه هذا الموسم، بجميع المسابقات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي التعاون السعودي، تجديد تعاقدها مع مهاجم الفريق الشاب عبدالفتاح آدم، لمدة ثلاث مواسم.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة نادي التعاون حفاظاً منها على لاعبي الفريق الشباب، الذين يقدموا أداءً مميزاً مع الفريق.

وشارك اللاعب في 19 مباراة مع فريقه هذا الموسم، بجميع المسابقات، ونجح في إحراز 9 أهداف وصناعة آخر.

الكلاسيكو 🔥

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ونقل الموقع الرسمي للنادي تصريحات محمد القاسم، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، على تجديد تعاقد عبدالفتاح آدم، التي أكد فيها على قيمة اللاعب.

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وقال القاسمي في تصريحاته : الحمدلله عبدالفتاح آدم تعاوني لثلاث مواسم مقبلة، تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق والنجاح بإذن الله، شكر خاص للأستاذ هشام العريني وكيل اللاعب على تعامله الرائع.

جدير بالذكر أن آدم كان قد أنضم لصفوف التعاون قادماً من الحزم في يناير 2018 الماضي، بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2019 المقبل.