التعاون ضد النصر: مباشر لحظة بلحظة

النصر 0 × 0 التعاون

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25' ركلة حرة للنصر من وسط الملعب لعبها مارتينيز بشكل طويل لمنطقة جزاء التعاون، وصلت إلى تاليسكا الذي سدد تسديدة أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

16' سيطرة من لاعبي النصر ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

9' هدوء في أحداث المباراة حتى الآن وانحصار اللعب في وسط الملعب.

5' مرور خمس دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

انسيلمو داسيلفا - علي الحسن

بيتي مارتينيز - أندرسون تاليسكا - خالد الغنام

عبد الفتاح آدم

تشكيل ضمك:

التشكيل| 4-2-3-1

كاسيو أنجوس

سعيد بلعبيد - عون السلولي - ياجو سانتوس - يزيد البكر.

عبد الملك العييري - سيدريك أميسي

سميجان النابت - الفارو ميدران - فهد الرشيدي

ليندر تاوامبا

📋| تشكيلة #الذئاب لمواجهة "النصر" في الجولة "الـ18" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. #ComeOnWolves 🐺 pic.twitter.com/NB1xUDwFas — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 21, 2022

التعاون يمر هذا الموسم بفترة صعبة، ويدخل المباراة بعد خسارة من الهلال في الجولة الماضية، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر النصر يعيش فترة مميزة بعد تحقيقه الفوز في آخر خمس مباريات على التوالي، ويهدف لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة وخطف المركز الثاني من الشباب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.