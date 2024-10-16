أهكذا يتم التعامل مع الأنجح؟ مانشستر يونايتد يصفع أليكس فيرجسون بقرارات صادمة!

أسطورة النادي يتلقى أنباء غير مسبوقة

طُلب من السير أليكس فيرجسون ومجلس إدارة مانشستر يونايتد لكرة القدم عدم دخول غرفة تبديل الملابس في أولد ترافورد، وهو ما يكسر التقليد الذي يعود إلى أيام السير مات باسبي.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، تبين أن فيرجسون شهد تجريده من دوره كسفير من قبل الملاك الجدد للنادي وهي مجموعة INEOS، كجزء من برنامج واسع النطاق لخفض التكاليف.

وأكدت صحيفة "دايلي ميل" أن فيرجسون الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي، لن يتمكن من دخول اللوبي الداخلي لملعب أولد ترافورد بعد مباريات مانشستر يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينفي يونايتد القيام بمنع فيرجسون بشكل مباشر من دخول غرفة تغيير الملابس، لكنهم يقولون إن هناك الآن "تفاهمًا جماعيًا" حول من يدخل إلى الداخل.

كانت الزيارات إلى غرفة تبديل الملابس جزءًا من ثقافة النادي منذ عقود حيث كان فيرجسون وزملاؤه أعضاء مجلس إدارة كرة القدم ديفيد جيل ومايك إيدلسون موضع ترحيب دائمًا، وكذلك السير بوبي تشارلتون والمدير السابق موريس واتكينز، قبل وفاتهما.