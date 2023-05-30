ميركاتو الأهلي يشتعل بعد ساعات من قرار "كاس"

بعد ساعات قليلة من الحصول على طلب "التدابير الوقتية"، ارتبط أكثر من اسم كبير، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

"كاس" وافقت على "التدابير الوقتية"، وسمحت للنادي الأهلي، بتسجيل صفقاته الصيفية الجديدة؛ لحين الحكم النهائي في قضية اللاعب الجامايكي لويس غرابان.

وكتب الإعلامي الرياضي عناد الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قبل عقوبة الإيقاف.. قطع النادي الأهلي، شوطًا في المفاوضات مع عدة لاعبين محليين؛ ومن أبرزهم نجم دولي في نادي عاصمي".

وكشف الرشيد، عن أن مجلس الإدارة الأهلاوية، اتفق مع هذا النجم الذي يلعب في النادي العاصمي، إلا أن العقوبة حالت دون التوقيع معه.

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم هذا اللاعب؛ إلا أن التوقعات تشير إلى أنه عبدالإله العمري، قلب دفاع نادي النصر، الذي قال الإعلامي نايف العتيبي في وقتٍ سابق، بأنه وافق على ارتداء قميص الراقي.

وفي سياقٍ آخر.. أعلنت صحيفة "عكاظ"، وضع إدارة النادي الأهلي، المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، ضمن خياراتها لقيادة الفريق، في الموسم الرياضي القادم.

جدير بالذكر أن كونسيساو، الذي يقود نادي بورتو البرتغالي حاليًا، على رأس أولويات الهلال؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في موسم 2023-2024؛ خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.