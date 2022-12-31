التعاقد مع رونالدو؟ مدرب النصر: أمر خارق للعادة!

رودي جارسيا يُعلق على صفقة رونالدو

Shahid

علق الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، على تعاقد ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرًا، واصفًا بالأمر بأنه خارق للعادة.

وأعلن نادي النصر مساء الجمعة، عن التعاقد مع رونالدو، ليكون أولى صفقات العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2023.

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وقال جارسيا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الخليج: "أرى أنه أمر خارق للعادة أن ينتقل لاعب مثل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر والدوري السعودي، وهذا يدل أن هناك تطور كبير للكرة السعودية".

واستطرد قائلًا: "التعاقد مع رونالدو صفقة قوية وننتظر وصوله، من أجل تأقلمه معنا وجعله يستمتع باللعب لنادي النصر".

وحقق النصر الفوز على الخليج بهدف دون رد، في الجولة الـ11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ليواصل تصدره لترتيب الدوري.

Shahid