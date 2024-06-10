"التعاقدات بتصويت جماهير الأهلي" .. الحصيني يكشف بعض مفاجآت برنامجه الانتخابي

الحصيني ينافس خالد العيسى وأحمد جنة على رئاسة الأهلي..

تحدث أحمد الحصيني؛ المرشح المحتمل لرئاسة النادي الأهلي السعودي، عن بعض خططه حال الفوز باعتلاء مقعد رئاسة قلعة الكؤوس، مؤكدًا أن الجماهير سيكون لها كلمة عليا في خطط النادي.

الحصيني قدم أوراق ترشحه قبل ثلاثة أيام تقريبًا، في انتظار نتيجة القبول أو الرفض من اللجنة العامة للانتخابات.

وحول خططه، أكد المرشح المحتمل خلال تصريحات لبرنامج "الهجمة المرتدة" أنه سيقوم بإنشاء منصة تصويت خاصة للجماهير مقابل رسوم معينة، لإتاحة الفرصة لها للمشاركة في اختيار الصفقات الجديدة، ، بجانب تقديم آرائها للإدارة.

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وقدم الحصيني وعده بالتعاقد مع أي لاعب سعودي يرى أنه يخدم النادي مهما كان اسمه.

فيما طالب المرشح المحتمل من الجماهير تجاوز أي تكتلات في الانتخابات عن طريق التصويت له بالطريقة الصحيحة، بعيدًا عن شراء الأصوات وما شابه.

يذكر أن خالد العيسى؛ الرئيس الحالي للنادي، وأحمد جنة قدم كلاهما كذلك أوراق ترشحه في الانتخابات.