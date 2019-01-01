التعادل يحسم قمة الدوري الإيطالي بين روما وإنتر

نتيجة تصب في صالح يوفنتوس

انتهت قمة الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي، بين إنتر وروما بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جوزيبي مياتسا.

وبهذه النتيجة يواصل إنتر تصدره لجدول الدوري برصيد 38 نقطة، بصورة مؤقتة في انتظار مباراة يوفنتوس ولاتسيو مساء غد السبت.

وعلى الجانب الآخر، وصل ذئاب العاصمة الإيطالية إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بشكل مؤقت لحين مباراة كالياري القادمة.

التهديد الأول في المباراة كان من نصيب إنتر في الدقيقة السابعة، عندما سدد لوكاكو كرة قوية تصدى لها ببراعة حارس روما.

وفي الدقيقة 19، رد روما على فرصة إنتر بتسديدة من نيكولو زانيولو، ولكنها تجد هاندانوفيتش يتصدى لها على مرتين.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد إنتر أن يخطف الهدف الأول عن طريق فيتشينو، ولكن تألق ميرانتي وحافظ على نظافة شباكه.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، أهدر لاوتارو مارتنيز فرصة محققة بعد عرضية من فيتشينو، ولكن تصدى لها ميرانتي بنجاح.