التعادل السلبي يعود بإيطاليا لكبار القوم .. الأتزوري إلى كأس أمم أوروبا!

صعود بشق الأنفس.

تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره الأوكراني في مباراة الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

جاء التعادل سلبيًا دون أهداف ليصعد بالأتزوري إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد أن غاب الفريق عن كأس العالم الأخيرة في قطر بالشتاء الماضي.

منتخب إيطاليا جمع 14 نقطة خلال التصفيات، وبفوزه على نظيره مقدونيا الشمالية في الجولة الماضية أعاد إحياء أماله في الصعود.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما المنتخب الأوكراني فقد جمع نفس عدد النقاط، لكنه خسر المواجهة الأولى أمام إيطاليا، والصعود يكون بنظام المواجهات المباشرة في حالة تساوي النقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي كان قد حقق لقب كأس الأمم الأوروبية الأخيرة بعد التغلب في النهائي على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح.