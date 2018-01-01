التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

الأخضر يواصل الاستعداد لكأس آسيا بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية

انتهت مباراة، المنتخب السعودي امام نظيره الكوري الجنوبي، بالتعادل السلبي في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس أمم آسيا.

ومن المنتظر ان تنطلق بطولة كأس آسيا يوم 5 يناير القادم، وحتى الأول من فبراير، في دولة الإمارات.

المنتخب الكوري، أضاع فرصة تحقيق الفوز في اللقاء عندما أهدر كي سونج ركلة جزاء في الدقيقة 82، عندما سددها خارج المرمى.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة من البطولة، برفقة كلاً من قطر ولبنان بالإضافة إلى كوريا الشمالية.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة مع كلاً من الصين والفلبين وكيرجيزستان.

الجدير بالذكر ان المنتخب السعودي، يستهل مشواره في البطولة بمواجهة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء 8 يناير.