التشكيل المثالي لأبرز الراحلين عن ريال مدريد في آخر 5 سنوات

رحل لاعبون كُثر عن ريال مدريد آخر 5 سنوات؛ فما التشكيل الأبرز بين هؤلاء الراحلين؟

ودع ريال مدريد في السنوات الخمس الماضية العديد من نجومه الكبار؛ فمن كان يتخيل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق التاريخي سيرحل دون مقدمات.

رحل عن ريال مدريد في هذه السنوات لاعبون كُثر فما التشكيل الأمثل للراحلين عن النادي الإسباني؟

المدرب:

زين الدين زيدان

يلزم كل فريق مدرب؛ الفرنسي زين الدين زيدان هو أبرز وأهم مدرب رحل عن ريال مدريد الفترة الأخيرة.

تولى زيدان تدريب ريال مدريد على فترتين؛ من 2016 وحتى صيف 2018 ومن منتصف 2019 وحتى نهاية الموسم الماضي.

نجاحات زيدان مع ريال مدريد لاعبًا تكررت وهو مدرب؛ المدرب الفرنسي قاد فريقه للفوز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا في إنجاز كبير كما أعاد الدوري الإسباني إلى خزائن ريال مدريد بعد غياب.

ما التشكيل المثالي؟

حراسة المرمى:

كيلو نافاس

رحل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عن ريال مدريد في صيف 2019 بعد 5 سنوات مع الفريق الإسباني لينضم إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

نافاس كان خير خلف لسلفه الإسباني إيكر كاسياس في حراسة مرمى ريال مدريد.

وكان نافاس المتوج بثلاث بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا. وكان أول كوستاريكي يمنح بلاده ميدالية ذهبية أو ميدالية على الإطلاق في البطولة الأوروبية الأشهر للأندية.

خط الدفاع:

ثيو هيرنانديز

لم يُمنح الفرنسي ثيو هيرنانديز الفرصة كاملة لإثبات أحقيته في الوجود مع ريال مدريد والمنافسة على مركز الظهير الأيسر.

خرج هيرنانديز، 23 سنة، في صيف 2019 من ريال مدريد إلى ميلان الذي يقدم معه أداءً مميزًا ويعد أحد أهم أوراقه وداعم كبير للشكل الهجومي للفريق.

أشرف حكيمي

تدرج المغربي أشرف حكيمي خريج كاستيا، أكاديمية، ريال مدريد في المراحل العمرية للفريق حتى وصوله إلى الفريق الأول.

في صيف 2018 خرج الظهير الأيمن معارًا إلى بوروسيا دورتموند وفي صيف 2020 تخلى ريال مدريد عن لاعبه نهائيًا إنتر الذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي قبل انتقاله هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

حكيمي، 22 سنة، يجيد اللعب في أكثر من مركز، ظهير أيسر وظهير وجناح أيمن لكن ريال مدريد فضل التخلي عنه.

راموس وفاران

لا يمكن اختيار أفضل 11 لاعبًا تخلى عنهم ريال مدريد دون اختيار قلبي الدفاع سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

قائد الفريق الإسباني سيرخيو راموس رحل عن ريال مدريد بعد نهاية عقده ليختم 16 سنة قضاها في صفوف فريق العاصمة.

سيرخيو انتقل بعقد انتقال حر الشهر الماضي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ليلعب بجوار زميله السابق حكيمي.

أما فاران، 28 سنة، قد انتقل قبل نهاية عقده بموسم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره بعيدًا عن ريال مدريد الذي انتقل إليه شابًا في 2011 قادمًا من لانس.

خط الوسط:

ماركوس يورينتي

خروج لاعب الوسط الشاب ماركوس يورينتي، 26 سنة، من ريال مدريد لم يكن عاديًا؛ ففي صيف 2019 انتقل منه إلى الغريم في العاصمة الإسبانية أتليتكو مدريد.

يورينتي الذي لم يعتمد عليه كثيرًا زيدان برهن على قوته وقدارته مع أتليتكو وكان أحد أركان فريق المدرب دييجو سيميوني المتوج بالدوري الإسباني موسم 2020-21.

ماتيو كوفاتشيتش

في نفس العام الذي تخلى فيه ريال مدريد عن يورينتي تخلى عن الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.

ماتيو، 27 سنة، أراد الخروج من ريال مدريد لأنه كان يجلس احتياطيًا ورغب في اللعب أساسيًا.

براهيم دياز

توصل ميلان الإيطالي لاتفاق مع ريال مدريد الصيف الماضي للحصول على خدمات لاعبه الإسباني براهيم دياز، 21 سنة.

صاحب الأصول المغربية الذي يلعب في الجناح الأيسر والأيمن وخلف رأس الحربة قدم موسمًا مميزًا مع ميلان.

ميلان لم يفرط في اللاعب ومد الإعارة موسمين حتى يونيو 2023.

سيرخيو ريجيلون

تعاقد توتنهام الصيف الماضي مع سيرخيو ريجيلون من ريال مدريد بعدما قضى سنة معارًا إلى إشبيلية.

اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز الظهير والجناح الأيسر قدم إلى توتنهام بناء على توصية من مدرب توتنهام وقتها جوزيه مورينيو.

خط الهجوم:

كريستيانو رونالدو

لم يكن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق ريال مدريد التاريخي متوقعًا.

الرحيل تم بعد نهاية كأس العالم 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي في خطوة مفاجئة للبعض.

كريستيانو كان هداف ريال مدريد كل موسم وقدم للفريق خيارًا هجوميًا فتاكًا وهو ما يقدمه الآن لفريقه الإيطالي الذي توج معه هدافًا للدوري الموسم الماضي.

ألفارو موراتا

رغم السخرية التي يعاني منها ألفارو موراتا كلما لعب إلا أنه لا يمكن إغفاله.

موراتا انتقل في صيف 2019 من ريال مدريد إلى تشيلسي ومنه عاد إلى أتليتكو مدريد؛ تجارب لم تكن موفقة ليعود بعدها معارًا إلى يوفنتوس الذي يبدو يعرف معه كيف يتألق موراتا.

المهاجم الإسباني كان انتقل معارًا في 2014 إلى يوفنتوس من ريال مدريد وساهم تألقه مع الفريق الإيطالي في إعادة ريال مدريد له بعد موسمين.

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