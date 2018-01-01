النتائج المباشرة
كأس العالم للأندية

التشكيل المتوقع للعين الإماراتي أمام ريفر بليت الأرجنتيني

التعليقات()
الفريق الأرجنتيني مدججًا بالنجوم، إلى أن لاعبي الزعيم يتطلعون إلى كتابة فصل جديد في مشوار إبداعاتهم بالبطولة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير الكرة العربية بشكل عام، وجماهير العين الإماراتي بشكل خاص مواجهة من العيار الثقيل بين الزعيم الإماراتي ونادي ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويمتلك "البنفسجي" فرصة غير مسبوقة لتحقيق الحلم الكبير، ببلوغ المباراة النهائية لكأس العالم، وذلك عندما يخوض مواجهة صعبة للغاية أمام ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس.

ورغم أن الفريق الأرجنتيني مدججًا بالنجوم، إلى أن لاعبي الزعيم يتطلعون إلى كتابة فصل جديد في مشوار إبداعاتهم بالبطولة.

اختيارات المحررين

وقبل ساعات من بداية المباراة نُلقي لكم الضوء على التشكيل المتوقع للعين في هذه المباراة :

حراسة المرمى : خالد عيسى

خط الدفاع : إسماعيل أحمد – محمد أحمد – أحمد برمان – محمد فايز

خط الوسط : تسوكاسا شيوتاني – بندر الأحبابي – حسين الشحات – ريان محمد - دومبيا

خط الهجوم : كايو

الموضوع التالي:
حارس أياكس: دي يونج ودي ليخت استفسرا عن الحياة في إسبانيا
الموضوع التالي:
جيسوس يضع برنامج إعداد خاص للإسباني سوريانو
الموضوع التالي:
ديفيد لويز: مواجهة بورنموث صعبة، اللعب في إنجلترا ليس سهل أبدًا
الموضوع التالي:
تقارير - حميد أحداد يقترب من التشكيل الأساسي للزمالك أمام القطن التشادي
الموضوع التالي:
فان دير سار: كنت أتمنى مواجهة أياكس ليوفنتوس في الأبطال
إغلاق