التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري

12:14 م 18‏/1‏/2019

يواجه المدير الفني الأوروجوائي مارتن لاسارتي موقفاً صعباً حيث لا يوجد أي مهاجم في قائمة الفريق