التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري
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تنتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة هامة أمام شبيبة الساورة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويواجه المدير الفني الأوروجوائي مارتن لاسارتي موقفاً صعباً حيث لا يوجد أي مهاجم في قائمة الفريق.
لاسارتي فقد جميع المهاجمين المقيدين فى القائمة الإفريقية بسبب الإصابة حيث لحق مروان محسن بزميليه وليد أزارو وصلاح محسن ليفقد الفريق الأحمر المهاجم رقم 9 .
ونستعرض لكم فيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم :
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حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - وليد سليمان - حسين الشحات
خط الهجوم : رمضان صبحي.