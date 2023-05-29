التشكيك مستمر .. وزارة الرياضة تنضم للمتهمين بـ"التلاعب" في مباريات دوري روشن السعودي!

اللقب حسمه الاتحاد بعد صراع مع النصر، لكن التشكيك به مستمر وزاد منه تصريح أنمار الحائلي

تقريبًا لم يفلت إلا قلة قليلة من اتهامات التلاعب بمباريات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، لكن الحلقة الأخيرة من هذه الاتهامات طالت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل.

الاتحاد حسم اللقب بالفعل لصالحه حاصدًا 69 بعد مرور الجولة الـ29 وقبل الأخيرة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على النصر؛ صاحب الوصافة.

ما دفع البعض لاتهام وزارة الرياضة، هو تصريح أنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي، لبرنامج "ملعب SBC "، عقب حسم فريقه اللقب، إذ قال: "الاتحاد بقي صامدًا، لأن الحمد لله وزارة الرياضة منحتنا خطة، وآمنت بنا كمجلس إدارة".

أحد المشككين في وزارة الرياضة، والذي يحمل حسابه اسم "وابل الوايل"، كتب: "يا ترى وش كانت الخطة المميزة من وزارة الرياضة لإدارة أنمار وهل هذه الخطة مقتصرة على نادي دون الأندية الأخرى ؟؟؟؟؟ هل سنجد جواب ونعرف الخطة؟"، فيما علق حساب "ناصر الراشد": "خطة ايش الي عطتهم وزارة الرياضة ؟ وليش تعطيهم الخطة وغيرهم لا ؟ أكيد يقصد خطة "وعد تفرح" ..!، طيب ممكن نعرف خطة الموسم القادم وين رايحة؟".

بينما كتب حساب "القلم الاستثنائي": "طلع الاتحاد يمشى على خطة تم إعدادها من وزارة الرياضه ليش ما علمتونا من بدرى عشان ما نتابع كورة، حتى الجبلين لو تم إعداد له خطه من وزارة الرياضه راح يحقق آسيا والدورى وكأس الملك، طلع الاتحاد يمشى كدا كدا على خطة كدا كدا".

جدير بالذكر أن الاتحاد حقق لقب الدوري السعودي ثماني مرات من قبل الموسم الجاري، كان آخرها موسم 2008-2009.