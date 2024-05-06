التشكيك في الهلال مستمر .. سمير عثمان يحسمها "هل تعرض الأهلي للظلم بهدف ميتروفيتش؟"

الهدف كان مؤثرًا في عودة الهلال للمباراة ومن ثم خطف الفوز، فهل كان غير قانونيًا؟

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يزداد الجدل كلما زاد تأثير الهدف في المباراة، وهذا تحديدًا ما ينطبق على هدف الهلال الأول في كلاسيكو الأهلي.

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الزعيم حقق الفوز أمس الإثنين، أمام الراقي بثنائية مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة جدلًا في الشوط الثاني، وتحديدًا عندما أدرك المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش التعادل للزعيم بهدف من رأسية، إذ استدعى حكام تقنية الفيديو، حكم الساحة الإسباني ريكاردو دي بيرجوس، لحسم شكوكهم حول صحة الهدف، والذي بدوره احتسبه صحيحًا، لتبدأ نغمة التشكيك في انتصارات الزعيم المستمرة منذ بداية الموسم.

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عن هذه اللقطة، أكد المصري سمير عثمان؛ المستشار التحكيمي لبرنامج "أكشن مع وليد"، عدم صحة الهدف ووجوب إلغائه، في ظل دفع ميترو لعبدالباسط هندي؛ لاعب الراقي.

وقال عثمان: "الهدف خطأ، لأن ميترو قفز على لاعب الأهلي، ما الذي منع مدافع الأهلي أن يرتقي ارتقاءً طبيعيًا لولا دفعة ميتروفيتش؟، هناك زاوية تظهر دفع لاعب الهلال لخصمه منذ بداية اللعبة وليس في لقطة القفز فقط، وبالتالي الهدف غير سليم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 86 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

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