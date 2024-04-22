بدأ التشكيك ونظرية المؤامرة .. "زي" طاقم تحكيم مواجهة الهلال والعين يثير الجدل!

الكويتي أحمد العلي يدير الديربي العربي المصيري بين الهلال والعين، لكن هناك من سمح لنفسه بالتشكيك في نزاهته لمجرد "زي"!

هناك من يتصيد أي شيء للتشكيك في نزاهة المنافسين، وهذا هو حال البعض قبل مواجهة الهلال السعودي والعين الإماراتي الآسيوية المصيرية.

الزعيم الإماراتي من المقرر أن يحل اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره السعودي، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيمي كويتي لإدارة الديربي العربي، على رأسه حكم الساحة أحمد العلي.

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وخاض الطاقم أمس الإثنين، أول تدريب له على ملعب المملكة أرينا، استعدادًا للقاء، والمشكلة - بالنسبة لبعض المشككين - كانت في الزي الذي حضر به العلي ورفاقه..

المشككون استغربوا من قدوم الطاقم بزي باللون الأزرق وهو لون طاقم الهلال أيضًا، فأحدهم كان الإعلامي الرياضي السعودي عبدالرحمن الفريح الذي ألمح لذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

لكن ربما نسيت أو تناست الفئة المشككة أن الزي الرسمي لمنتخب الكويتي كذلك هو الأزرق، أو ربما هي صدفة لا ترتقي للتشكيك في نزاهة العلي ورفاقه!

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز العين برباعية مقابل هدفين، ليكسر سلسلة انتصارات الهلال التي استمرت لـ34 مباراة متتالية.