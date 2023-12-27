"التشاؤم يسيطر" .. جمهور برشلونة فقد الأمل في كتيبة تشافي!

جماهير برشلونة تكشف عن رأيها في تشافي ولابورتا ولاعبي البلوجرانا

أجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية استفتاءً بين 300 مشجعًا بين جماهير برشلونة، بشأن رأيهم في المدرب تشافي هيرنانديز ورئيس النادي خوان لابورتا، بالإضافة إلى توقعاتهم لمسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا، عقب مباراة ألميريا الأخيرة.

وحصل تشافي على تقييم 5.17 درجة، بالإضافة إلى أن 29% من الجماهير مع إقالته، بسبب نتائج الفريق المذبذبة خلال الفترة الماضية.

وأما عن خوان لابورتا، فإنه حصل على درجة 5.55 درجة، حيث كان تقييمه متوسطًا في كافة المجالات الاقتصادية 5.75 والرياضية 5.45 والاجتماعية 5.46، ويعارضه المشجعين بنسبة 27% في الأمور الرياضية.

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ولكن التشاؤم يسيطر أكثر على التوقعات بشأن مسيرة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث 12.6% يرونه سيحقق اللقب، وأقل من 18% يرونه سيودع البطولة على يد نابولي الإيطالي، بينما الغالبية العظمى 56% يرون أنه لن يتجاوز ربع النهائي.

وفيما يتعلق بالتعاقدات، فحصل إنييجو مارتينيز على تقييم 7.07، بينما حصل جواو كانسيلو على 6.82، وجواو فيليكس على 6.27، وإلكاي جوندوجان 5.58.

وتقييم الشباب حصل لامين يامال على 7.24 وفيرمين 6.99، ويعد أوراوخو هو أفضل اللاعبين هذا الموسم بنسبة 28% من تصويت الجماهير.