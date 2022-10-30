التسريبات وحدها لا تكفي .. فضائح بيكيه تتواصل مع برشلونة

فضائح بيكيه مع برشلونة تُقربه من النهاية

يواصل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة التواجد داخل دائرة الضوء كأحد التفاحات الفاسدة في خطة النادي لتغيير جلده.

المدافع الإسباني المخضرم يعيش أوقات حرجة في الآونة الأخيرة، وبالأخص بعد مشكلة طلاقه من شريكته شاكيرا المغنية الكولومبية الشهيرة، بالإضافة إلى تسريبات حول اتفاقه مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم وحصوله على أموال نظير قيام أحد شركاته بتسويق إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية وأخيرًا محاولات النادي إقناعه بأن وقته انتهي مع الفريق في الأيام الأولى من انطلاق الموسم للتخلص من راتبه الضخم.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيكيه كان يجلس على مقاعد البدلاء دون ارتداء حذائه أو جواربه أو واقيات ساقه.

واستغرق قلب دفاع برشلونة وقتًا أطول من المعتاد للدخول إلى الملعب بعد إصابة جول كوندي، لأنه لم يكن جاهزًا على الرغم من حقيقة أن كوندي ظهر يعانى قبل دقائق قليلة من التبديل.

وأظهرت اللقطة سيرجيو بوسكيتس، وهو يساعد زمليه في الفريق بفك عقدة حذائه من أجل الاستعداد للنزول إلى أرض الملعب بدلًا من المدافع الفرنسي عندما كانت الدقيقة 74 من عمر اللقاء، الذي حسمه برشلونة في الدقائق الأخيرة بفضل هدف روبرت ليفاندوفسكي في شباك فالنسيا على ملعب ميستايا.