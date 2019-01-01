التركي شاكير يقود مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي الهلال والقادسية، والأهلي والنصر، التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود الحكم الدولي البولندي توماس موسيال مباراة فريقي الهلال والقادسية، بمعاونه كل من باويل سوكولنيكي، توماس ليستكيفين، والكرواتي إيفان بيبيك حكم رابع.

وعلى الجانب الأخر، فأن مباراة الأهلي والنصر ستقام تحت قيادة الحكم الدولي التركي المعروف كونيت شاكير.

الهلال بدون خسارة أمام القادسية في تاريخ دوري المحترفين السعودي

ويُعاون الحكم التركي في مباراة الأهلي كل من باهاتين دوران وطارق أنجون كحكام مساعدين، والحكم الرابع الكرواتي ايجور باجاك، وحكم تقنية الفيديو كريزسنوف جاكيبيك.

يُذكر أن جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين تُقام تحت قيادة حكام أجانب، ومن المنتظر أن يكون هناك بعد التعديلات خلال الموسم المقبل.