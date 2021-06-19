الترجي ضد الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إطار مباريات الذهاب من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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الترجي 0 × 0 الأهلي

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تشكيل الترجي:

التشكيل| 4-3-3

معز بن شريفية

عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – حمدي النقاز – إلياس شتي

فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بلغيث – محمد علي بن رمضان

الهجوم: حمدو الهوني – عبد الباسط خالد – ويليام توجوي

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق

حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج

صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال🦅💪🔥 #افريقيا_يا_أهلي #CHAM9IONS pic.twitter.com/9DbmcV3KM4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

بينما يحاول الترجي الوصول إلى النهائي مجددًا بعد تحقيق اللعب في عامين على التوالي 2018، 2019 وخروجه من ربع نهائي النسخة الماضية على يد الزمالك.

يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة مريحة خارج الديار خاصة وأن آخر مباراة على هذا الملعب شهدت خسارة اللقب في 2018 والخسارة بثلاثية نظيفة.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاهلي والترجي التونسي في إطار مباريات الذهاب لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.