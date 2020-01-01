الترجي: رفضنا العرض السعودي وأنيس البدري غادر دون إذن

الترجي التونسي يعلن رفضه انتقال أنيس البدري إلى الاتحاد السعودي.

أعلن نادي الترجي التونسي، رفضه عرضين من فريق سعودي، لشراء عقد اللاعب أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بسبب عدم القناعة بالمقابل المادي.

أنيس البدري في طريقه الآن إلى المملكة العربية السعودية، من أجل التوقيع لنادي اتحاد جدة، وفقًا لما أكدته بعض التقارير الصحفية التونسية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله رفضه عرضين من فريق سعودي، الأول بـ 200 ألف دولار، والثاني 500 ألف دولار.

ويرى النادي التونسي أن المبالغ المعروضة ليست في قيمة اللاعب، ولا يلبي طلبات الترجي، بالإضافة إلى ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسي، للحصول على مستحقاتها من التفريط في لاعبيها.

تقارير: أنيس البدري في طريقه إلى جدة للانضمام إلى الاتحاد

الترجي التونسي اعتبر خلال بيانه سفر أنيس البدري خارج تونس دون الحصول على إذن من الإدارة، يعتبر خرقًا للقانون ولبنود العقد الذي يربط الطرفين، وسيتخذ بالتالي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

يأتي ذلك بعدما أكدت بعض التقارير الصحفية إلى أن الترجي وافق على رحيل أنيس البدري، لينفي كل ما تردد حول اتفاقه مع الاتحاد على انتقال لاعبه.