رئيس الاتحاد المغربي يعد الوداد بإعادة لقاء الترجي ويطالبه باللقب

تاس توج الترجي بطلًا مؤقتًا وفي انتظار قرار اللجنة التأديبية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعطى فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أملًا للوداد المغربي بإمكانية إعادة مواجهته أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق الأندية المغربية، بصفته عضوًا في الاتحاد الأفريقي "كاف".

كاف كان قد أصدر قرارًا من قبل بإعادة اللقاء بعدما انسحب الفريق المغربي من المباراة قبل نهايتها، إثر تعرضه للظلم في بعض القرارات، بجانب تعطل تقنية الفيديو، مطالبًا الفريق التونسي بإعادة الكأس والميداليات. (طالع التفاصيل)

وبعد الرجوع للمحكمة الرياضية الدولية "تاس" من قبل الترجي، أصدرت المحكمة قرارها اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار إعادة المباراة مع إعطاء اللجنة التأديبية بالكاف الصلاحيات في اتخاذ القرار، التي تراه مناسبًا. (طالع التفاصيل)

وقال لقجع، في تصريحات إذاعية نقلها موقع "البطولة" المغربي: "بعد أيام قليلة الاتحاد الأفريقي سيصدر قراره النهائي، الآن على الوداد أن يكون جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية لحصد اللقب وإضافة بطولة جديدة لإنجازات الكرة المغربية".

وأضاف: "سأكون أول المدافعين عن حقوق الوداد، من هنا لنهاية الأسبوع المقبل لجنة التأديب ستدرس الأزمة وتتخذ قرارها النهائي، وبصفتي عضوًا في الاتحاد الأفريقي أؤكد أنه لم يكن هناك تساوي في الفرص بين الفريقين، وآن الآوان لتغيير الفساد المتوغل داخل منظومة الكرة الأفريقية منذ عقود".

رئيس الاتحاد المغربي اختتم: "أنا اليوم كمغربي مع جمهور الوداد، عليهم أن يطمئنوا، وأتمنى أن يستعد لاعبو الوداد ويكونون جاهزين بدنيًا لإعادة المباراة".

يذكر أنه مع انسحاب الوداد كان باب سويقة متقدمًا بهدف وحيد، ليضطر وقتها الاتحاد الأفريقي باعتباره بطلًا بعدما توقف المباراة لأكثر من ساعة في محاولة لإثناء الجانب المغربي عن قرار الانسحاب.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بالمغرب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.