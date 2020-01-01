رسميًا .. الترجي بطلًا للدوري التونسي للمرة الـ30

باب سويقة تفوق على الصفاقسي بتسع نقاط

توج الترجي بطلًا للدوري التونسي للمرة الـ30 في تاريخه والرابعة على التوالي، قبل نهاية الموسم بثلاث جولات.

باب سويقة خرج بالتعادل الإيجابي اليوم الأحد، أمام هلال الشابة بهدف لكل منهما، على ملعب المنزه، ضمن الجولة الـ23.

الضيوف سجلوا هدفهم الأول في الدقيقة 59 عن طريق الجيلاني عبد السلام، ثم أدرك عبد القادر بدران التعادل لفريق الدم والذهب في الدقيقة 65.

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التعادل رفع رصيد الترجي إلى النقطة 55 في صدارة جدول الترتيب متوفقًا بفارق تسع نقاط عن الصفاقسي؛ صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد هلال الشابة عند 27 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وفي إطار الجولة نفسها، حسم الصفاقسي الكلاسيكو لصالحه بالفوز أمام النجم الساحلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الطيب المهيري.

الأبيض والأسود سجله هدفه الأول في الدقيقة 17 عن طريق كينجسلاي سوكاري، ثم تبعه أشرف الحباسي بالهدف الثاني في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

أما جوهرة الساحل فأحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 52 عن طريق صالح الحرابي.

الفوز رفع رصيد الصفاقسي إلى النقطة 46، بينما تجمد النجم عند 37 نقطة في المركز الخامس.