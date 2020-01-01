الترجي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

الترجي 0 × 0 الزمالك

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كانت آخر لقاءات الزمالك أمام النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتمكن الأبيض من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 حيث تقدم باهر المحمدي بهدف لصالح الدراويش في الدقيقة 33 وأحرز أوباما هدف التعادل في الدقيقة 61 ثم أحرز اللاعب محمود علاء هدف الفوز في الدقيقة 67 عن طريق ضربة جزاء، وارتفع رصيد أبناء ميت عقبة إلى 31 نقطة وأصبح صاحب المركز الثالث فى الجدول، وآخر لقاءات الترجي في الدوري التونسي كانت أمام نادي اتحاد تطاوين وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

نادي الدم والذهب هو بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والفارس الأبيض هو بطل كأس الكونفيدرالية، لذا يلتقيان في كأس السوبر ويتطلع الفريقان للفوز لأهمية المباراة حيث تعد بطولة من مباراة واحدة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك القادمة ضد الترجي في كأس السوبر الإفريقي 2020 ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./