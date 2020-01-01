الترجي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة
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الترجي 0 × 0 الزمالك
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البدلاء / محمود جنش / محمد عبدالسلام / إسلام جابر / محمد حسن / شيكابالا / مصطفى فتحي / كابونجو كاسونجو
تشكيل الزمالك لمباراة الترجي بدوري ابطال افريقيا. ⚽️🗒 pic.twitter.com/L5OBAd15Iw— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 6, 2020
الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد أبو جبل / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي / محمد عبدالشافي / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي / أحمد سيد زيزو / مصطفى محمد
البدلاء / رامي الجريدي / شمس الدين الذوادي / ماهر بن الصغير / محمد أمين مسكيني / عبدالرحمن مزياني / محمد على بن حمودة
#TotalCAFCL 1/4 final #ESTZSC | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @ZSCOfficial🇪🇬 : Starting Lineup / تشكيل الفريق / Le Onze de départ pic.twitter.com/ViRi4zwIXq— Espérance de Tunis 💯 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 6, 2020
الترجي: يبدأ المدرب معين الشبعاني بطريقة (4/2/3/1) وتضم ككلًا من معز بن شريفية / إيهاب المباركي / سامح ديربالي / عبدالقادر بدراني / حسين الربيع / كوامي بونسو / فوسيني كوليبالي / بلال بن ساحة / فادي بن شوق / حمدو الهوني / ابراهيما واتارا
تشكيل الفريقين:
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الترجي الرياضي والزمالك في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./