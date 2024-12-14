"التخلي عن حلم كأس العالم للأندية من أجل الكالتشيو؟" .. وكيل سيرجي سافيتش يحسم مصيره مع الهلال

وكيل نجم الهلال يحسم الأمر..

كشف أوروش يانكوفيتش، وكيل الصربي سيرجي سافيتش، نجم وسط فريق الكرة بنادي الهلال، عن حقيقة التقارير المتداولة بشأن عودة اللاعب إلى الدوري الإيطالي، ونهاية رحلته في دوري روشن السعودي.

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وانتقل سافيتش إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، فيما بات اللاعب أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، حيث توج مع الأزرق بثلاثية دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما زاد توهجه خلال شهر نوفمبر، والذي توج عنه بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري السعودي.

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وقال وكيل يانكوفيتش، عبر صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إن ما يتردد بشأن عودة سافيتش إلى الدوري الإيطالي، غير صحيح، مضيفًا أن وكيله يشعر بسعادة بالغة في الهلال وحياته في الرياض، وكذلك الأمر مع عائلته، وأن مستقبله مرتبط تمامًا بالنادي العاصمي.

وأضاف وكيل سافيتش "أنا متأكد أن فريقه (الهلال) سيظهر الجودة في كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة، مع ريال مدريد والعديد من الأندية الكبرى الأخرى".

وشارك سافيتش، الذي انتقل للهلال من لاتسيو مقابل 40 مليون يورو، في 23 مباراة بكافة المسابقات، خلال الموسم الجاري، حيث سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

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ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام نسختها الأولى بمشاركة 32 فريقًا، حيث يقع في المجموعة الثامنة، برفقة أندية ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.