التخلص من الصفقات الفاسدة أخيرًا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع صامويل أومتيتي

برشلونة يتوصل لاتفاق مع صامويل أومتيتي

قام نادي برشلونة بالوصول إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي، صامويل أومتيتي، لينهي الأزمة التي يمر بها البلوجرانا، بسبب راتب اللاعب.

وانضم أومتيتي إلى برشلونة في يوليو 2016، قادمًا من ليون الفرنسي، مقابل 15 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى ليتشي بموسم 2022.

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي، فسخ التعاقد مع اللاعب صامويل أومتيتي، الذي ينتهي عقده بموسم 2025-2026.

وذكر البلوجرانا في بيانه الرسمي: "تم التوصل لاتفاق مع أومتيتي، لإطلاق سراح اللاعب من العقد الملزم به للنادي".

ثم أضاف: "والآن هو لاعب حر، كما نتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

الجدير بالذكر أن، شارك أومتيتي في 25 مباراة فقط، الموسم الماضي في صفوف ليتشي بالدوري الإيطالي.