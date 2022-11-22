التخاذل بدأ مبكرًا .. رغم الهدف ميسي ظهر شبحًا أمام السعودية!

صحيح أن ميسي سجل هدف الأرجنتين الوحيد أمام المنتخب السعودي، لكن بعيدًا عن ذلك لم يقدم أي شيء خلال المباراة التاريخية للأخضر.

ليونيل ميسي يصب كل تركيزه على قيادة الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم 2022، ربما كان ذلك واحدًا من بين أبرز العناوين منذ بداية موسم 2022-23.

ميسي تألق بشكل واضح مع باريس سان جيرمان في ثاني مواسمه في ملعب "حديقة الأمراء"، لكن عندما جاءت اللحظة الحاسمة، وبدأ المونديال بالفعل، أظهر "البرغوث" وجهًا باهتًا للغاية في أولى مباريات "الألبيسيليستي" في قطر.

منتخب الأرجنتين تلقى خسارة تاريخية في افتتاح مبارياته في كأس العالم 2022، عندما سقط أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، في المفاجأة الأكبر في مونديال قطر حتى الآن.

صحيح أن ميسي تمكن من تسجيل هدف الأرجنتين الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، لكنه بعد ذلك لم يقدم ما يمكن أن يساعد "الألبيسيليستي" على عكس المفاجأة السعودية الصادمة.

ماذا قدم ميسي أمام السعودية؟

ميسي لمس الكرة 65 مرة أمام السعودية، وتمكن من الكرة 32 مرة بشكل صحيح من أصل 40 محاولة، بنسبة دقة بلغت 80%.

قائد الأرجنتين سدد الكرة ثلاث مرات على مرمى محمد العويس حارس السعودية، سجل من بينها هدفًا من ركلة جزاء، ولم يتمكن من مغالطة الحارس السعودي مرة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم ميسي ثلاث تمريرات مفتاحية، لكنه لم يقم بأي عمل دفاعي خلال المباراة.

قائد الأرجنتين فاز بأربعة تدخلات أرضية من أصل تسع محاولات، فيما خسر الاستحواذ 21 مرة خلال المباراة.

التخاذل في المواعيد الكبرى أصبح عادة يا ميسي!

قبل أعوام على رحيله عن برشلونة، اشتهر ميسي بوقفة أطلقت عليها الجماهير "وقفة التخاذل" والتي يقوم بها قائد الأرجنتين عندما لا ينجح في أهدافه.

ميسي اعتاد التخاذل، بداية من تواضع نتائج برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ثم باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وبعدما نسى ميسي تلك الوقفة التخاذلية في كوبا أمريكا 2021، وعانق اللقب الأول له مع الأرجنتين، بدا أن الحظ سيبتسم له في مونديال قطر.

لكن يبدو أن التخاذل أصبح عادة يا ميسي في المواعيد الكبرى، صحيح أن كأس العالم 2022 لا يزال في أوله، لكن البطولة أصبحت أصعب الآن.