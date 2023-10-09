التحكيم فقط ليس السبب .. برشلونة ينفجر غاضبًا في وجه قنوات بث الدوري الإسباني!

إدارة برشلونة غاضبة للغاية...

انفجرت إدارة برشلونة، غضبًا عقب مباراة الفريق أمام غرناطة في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

وشهدت المباراة الغاء هدفًا لبرشلونة، في الوقت القاتل من المباراة، وسط احتجاجات من جانب الفريق الكتالوني، ومطالبتهم باحتساب الهدف لعدم وجود تسلل على جواو فيليكس مسجل الهدف.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن إدارة برشلونة، غاضبة من النقل التلفزيوني، والتي تعتقد أن متحيز ضد الفريق الكتالوني، وليس فقط الحكام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الفريق الكتالوني، ترى أنه أثناء البث التلفزيوني، تم تجاهل الكثير من اللقطات ولم يتم إعادتها بالشكل الكافي، مثل كرة الهدف الملغي في مباراة غرناطة، أو لقطة سقوط كريستينسن واحتمالية احتساب ركلة جزاء للبلوجرانا.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن النقل التلفزيوني، لم يكتف فقط بتجاهل لقطات برشلونة، بل تعمد إظهار لقطات أخطاء على برشلونة، ولم يظهر الأخطاء التحكيمية.