التحقيق مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي في ثلاث جرائم جنسية!

الشرطة البريطانية تواصل كشف غموض جريمة تخص أحد لاعبي الدوري الإنجليزي

استجوبت شرطة متروبوليتان في المملكة المتحدة أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي بعد مزاعم متعددة بارتكاب جرائم جنسية.

ويخضع اللاعب الحالي الذي دخل عقده الثالث من العمر، للتحقيق بتهمة اغتصاب امرأتين وجريمة جنسية تتعلق بامرأة ثالثة.

وكانت قد اعتقلته الشرطة لأول مرة في شمال لندن في يوليو 2022 للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، وواصل اللعب مع ناديه منذ ذلك الحين.

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وحضر اللاعب جلسة تحقيق الخميس الماضي، وأجراها دون علم وسائل الإعلام، لكن صحيفة "دايلي ميل" واصلت انفرادها بتفاصيل القضية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شرطة متروبوليتان: "يجري ضباطنا التحقيق في أعقاب عدد من التقارير عن ارتكاب جرائم جنسية بين عامي 2021 و2023".

واستجوبته الشرطة مرتين منذ ذلك التوقيت، ولا يزال التحقيق مستمرًا مع اللاعب الذي يرفض الكل الكشف عن هويته إعمالًا لحقوقه القضائية.