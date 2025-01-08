"مازال يشارك مع فريقه" .. نجم بارز في البريميرليج قيد التحقيق لتورطه بارتكاب 3 جرائم اغتصاب!

شرطة العاصمة تسلم الأدلة للنيابة العامة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن تورط أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز في تهمة اغتصاب أكثر من امرأة خلال الفترة من 2021 وحتى 2023.

وقدمت شرطة العاصمة ملفًا من الأدلة إلى النيابة العامة، بشأن أدلة اتهام لاعب ناشط في البريميرليج وفي العقد الثالث من عمره، (لم يذكر اسمه لأسباب قانونية) بالاغتصاب، ورغم اعتقاله في يوليو 2022 استمر في اللعب لفريقه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن اللاعب تم اعتقاله لاحقًا للاشتباه في ارتكابه جريمتي اغتصاب أخرتين، يُزعم أنهما وقعتا ضد امرأة أخرى في أبريل ويونيو 2021، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي بشأن هذه الادعاءات لأن جزءًا من التشريع الذي كان من المفترض أن يتم تقديمه، لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا "اللاعب الدولي البارز" تم استجوابه في فبراير 2023 بشأن الواقعة، تحت الحذر فيما يتعلق بجريمة جنسية مزعومة تتعلق بضحية ثالثة محتملة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "يحقق ضباط الشرطة في عدد من التقارير المتعلقة بجرائم جنسية مزعومة بين عامي 2021 و2023. تم تقديم ملف كامل إلى النيابة العامة ويواصل المحققون العمل مع المدعين العامين. يستمر أولئك الذين تقدموا للشرطة في تلقي الدعم من ضباط العاصمة".

وأكدت "ديلي ميل"، أن النيابة العامة ستقوم الآن بفحص الملف قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه التهم، وهو تطور سيثير قلقًا كبيرًا في ناديه، الذي لم يعلق بعد على الأمر.