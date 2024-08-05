متعة أكبر في انتظار الجماهير في لعبة EA SPORTS FC 25..

تواصل لعبة EA FC 25 تقديمها للمزيد من المميزات التي تجذب ممارسين جدد للعبة، حيث من المتوقع أن تصدر اللعبة في الأسواق أواخر سبتمبر/أيلول المقبل، مع العديد من الميزات الاجتماعية مقارنة بالنسخة الحالية من اللعبة.

ريتشارد والز مدير تصميم اللعبة، وكارثيك فينكاتيشان منتج اللعبة المتخصص في وضعية Ultimate team قاما بتقديم شرح تام عن أبرز التحديثات التي ستشهدها اللعبة.

ريتشارد والز، بين أن من أكثر التحديات التي واجهها لتحديد المزايا الاجتماعية للعبة EA FC 25 هي وجود العديد من اللاعبين، وقال والز: "عندما تلعب في وضعية Multiplayer، حيث يتضمن ذلك عددًا كبيرًا من البشر يلعبون معًا في نفس الوقت، فهذا يشكل تحديًا كبيرًا، ليس فقط من منظور الهندسة، بل إنه يشكل تحديًا أيضًا من حيث القدرة على اللعب بانتظام لأنه في أي وقت تحتاج فيه إلى معرفة كيف تسير الأمور، فأنت بحاجة إلى ثمانية أشخاص في جميع الأوقات، كما لو كنت تخترع رياضة جديدة أو كرة قدم جديدة".

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وتابع والز بهذا الخصوص: "خاصية Gameplay لها تحدياتها الخاصة، ويتم تبني أفكار جديدة بالاستعانة بألعاب حديثة مثل Kings League، ووضعية لعب Volta مصدر إلهام لنا أيضًا، وتعلمنا عن الأندية أيضًا، ولكن في أي وقت تقوم فيه بممارسة لعبة عبر وضعية Multiplayer وعلى نطاق مثل ثمانية لاعبين، فإن الهندسة معقدة".

وأكد والز أن التعقيد يمتد أيضا إلى تصميم اللعبة، مثل أنظمة التوفيق الجديدة ثم موازنة ما يحدث من خاصية Rush مع كل الأشياء الأخرى الموجودة.

و تحدث كارثيك فينكاتيشان عن الميزات الجديدة التي تم تقديمها في وضعية Ultimate Team، حيث أوضح أنه بالإضافة إلى Rush، فهناك خاصية FC IQ، ما يؤدي إلى إصلاح كامل لنظام التكتيكات ويحدد كيفية تحرك اللاعبين بعيدًا عن الكرة. وتابع: "في Ultimate Team على وجه التحديد، ستفتح لك FC IQ الكثير من الاستراتيجيات والطرق للتغلب على المنافسين، ويمكنك إعداد فريقك للعب بالطريقة التي تريدها استراتيجيًا، ومن خلال نظام الأدوار، تجد لاعبين من الطراز العالمي في تنفيذ استراتيجيتك".

وواصل: "هناك شيء آخر يعتبر مميزا وهو القدرة على التعامل مع تشكيلة الأسبوع من ناحية فنية، فإذا اخترت بيلينجهام، ربما سيكون لعب بطريقة مختلفة قليلاً عما يفعله عادةً، ربما كان يتراجع إلى الخلف.

فإذا قام بعمل جيد حقًا وحصل على مكان في فريق الأسبوع، فلن يتم ترقية إحصاءاته فحسب، بل سيتم أيضًا إضافة دور جديد إلى طريقة لعبه حتى يتمكن استراتيجيًا من اللعب بنفس الطريقة.

فينكاتيشان بين في حديثه أنه إذا كان ممارس اللعبة لا يريد الخوض في نظام التكتيكات بنفسه، فهناك شيئان يمكنه القيام بهما: "إذا قمت بإنشاء تكتيك أو قام شخص آخر بإنشاء تكتيك، فلا يهم المنصة التي يتم استخدامها لأن ذلك يأتي مع رمز المشاركة، ما عليك سوى إدخال الكود وستقوم اللعبة تلقائيًا بنسخ هذه التكتيكات.

وواصل: "الأمر التالي هو أن كل مدرب في العالم الحقيقي يأتي بتكتيكاته الحقيقية، وإذا حصلت على مدربك المفضل وتريد أن يلعب ناديك مثله، فكل ما عليك فعله هو تعيينه لفريقك وستقوم اللعبة تلقائيًا بتفعيل هذه التكتيكات.

وشرح فينكاتيشان أيضا، كيف تعمل هذه الآلية على جذب ممارسين جدد للعبة، وقال: "بالنسبة للتكتيكات، أعتقد أنها وظيفة المدرب، لكنني كممارس للعبة أعلم أنني أريد أن يلعب فريقي مثل مانشستر سيتي، لذا يمكنني الحصول على مدرب مانشستر سيتي، وتطبيق ذلك على فريقي".

وعرض فينكاتيشان العديد من ميزات التخصيص الجديدة الرئيسية التي تمت أضافتها للعبة EA FC 25، وقال: "يوجد ملعب جديد تمامًا قمنا ببنائه هذا العام لعرض العناصر بشكل أفضل، لذا ستحتاج إلى اتخاذ خيارات أقل عند تخصيص ملعبك وسيكون لذلك تأثير أكبر. وقمنا أيضًا بزيادة قسم مشجعي الفريق الضيف بالنسبة للملعب، حيث سيكون لديك المزيد من المشجعين في تلك المنطقة".

وأكمل: " استعنا بردود الفعل من مجتمعنا، حيث ظهرت رموز عناصر التقييم متشابهة في اللعبة الحالية، لكن يمكنك الآن ترقية العناصر الخاصة بك بصريًا إلى جانب الإحصائيات، وستتمكن من إضافة خلفيات متحركة وزخارف وحتى ألعابا نارية ومؤثرات صوتية.

والز وفينكاتيشان ختما حديثهما باستعراض نظام المكافآت في EA FC 25، حيث أوضحا الاختلافات في كيفية كسب المكافآت، ففي النسخة الحالية من اللعبة، هناك نظام Rivals الذي يعتمد على الفوز، وعليك الفوز بعدد معين من المباريات للحصول على المكافآت، لكن النظام الجديد تحول إلى نظام يعتمد على النقاط، حيث سيحصل اللاعب على ثلاث نقاط للفوز، ونقطة واحدة للتعادل، وكلما ارتفع مركزك، كلما كانت مكافآتك أفضل بكثير.