التجربة لم تفلح .. ألميريا يخفق ويعود إلى الدرجة الثانية الإسبانية!

ألميريا يعود مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية!

عاد فريق ألميريا المملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما أخفق في تحقيق أي إنجاز يُذكر في "الليجا" خلال الموسمين الحالي والماضي بعد صعوده.

وتلقى ألميريا الهزيمة من خيتافي بثلاثية مقابل هدف واحد، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليتأكد هبوطه.

وكان ألميريا قد صعد إلى الدوري الإسباني الموسم الماضي 2022-2023، حيث أنهى الموسم محتلًا المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

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ولكن الموسم الحالي لم ينجح ألميريا في البقاء ببطولة الدوري الإسباني، حيث تذيل الترتيب برصيد 14 نقطة، ولم يحقق سوى انتصار واحد فقط، في 33 مباراة.

وقبل 5 جولات من انتهاء بطولة الدوري الإسباني، هبط ألميريا رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، حيث انتهت كل آماله في المنافسة على البقاء.

وكان تركي آل الشيخ قد نجح في قيادة ألميريا للصعود إلى الدوري الإسباني، بعد سلسلة تدعيمات قوية، وتطوير لملعب النادي، ولكن لم يستطع الفريق تحقيق أي إنجاز في الموسمين الماضي والحالي ليعود للدرجة الثانية.