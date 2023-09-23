التجديد غير مستبعد .. كواليس اجتماع أنشيلوتي وبيريز قبل ديربي مدريد!

الاجتماع الأول في الموسم كان مثمرًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اجتمع مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق في المدينة الرياضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الاجتماع تم تناول أوضاع الفريق في الأسابيع الأولى من الموسم سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

كذلك تمت مناقشة إصابات الفريق الكبيرة مثل تيبو كورتوا وأردا جولر وإيدير ميليتاو، ولكن لم يتم الحديث عن إمكانية ضم صفقات جديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت نفسه أوضحت الصحيفة أن النادي لا يستبعد أي سيناريو فيما يتعلق بمستقبل كارلو أنشيلوتي، وعلى رأسهم بالطبع سيناريو الاستمرار، في ظل وجود قبول من قبل المدرب الإيطالي للتوقيع على عقد جديد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز في ستة من أصل ست مباريات في الموسم الجديد، خمسة في الدوري ومباراة في دوري أبطال أوروبا.