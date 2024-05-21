التجاهل مستمر.. مبابي يقطع كل اتصالاته بالخليفي!

التوتر في أوج حالاته!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن حالة التوتر بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وناصر الخليفي رئيس النادي قد وصلت إلى أعلى مستوياتها.

جاء هذا بحسب ما أكد برنامج "الشيرنجيتو"، والذي أوضح أن النجم الفرنسي أراد توديع كل من لهم علاقة بالنادي فدعى عددًا مهولًا منهم إلى معظم في مدينة باريس.

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لكن المشكلة أن مبابي لم يقم بتوجيه الدعوة إلى رئيس النادي، مما يؤكد أن العلاقات بينهما بالفعل في حالة سيئة للغاية.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت على وقوع شجار بين الثنائي قبل مواجهة تولوز في الدوري قبل أيام بسبب عدم ذكر مبابي للخليفي في فيديو إعلان الرحيل.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، ومن المنتظر في أي وقت إعلان انضمامه إلى ريال مدريد في الأيام المقبلة.