التأهل لنصف نهائي الأبطال لم يُغير شيئًا .. توماس توخيل يُفاوض ناديه الجديد بعد بايرن ميونخ

العملاق البافاري سيُواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نفى الصحفي جورج هولزنر كل التقارير التي تحدثت عن إمكانية تراجع بايرن ميونخ ومدربه توماس توخيل عن قرارهما الانفصال بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد نجاح الفريق في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيُواجه ريال مدريد في قمة منتظرة.

العملاق البافاري كان قد أعلن رحيل توخيل بنهاية الموسم بعد فشله في الفوز بالدوري الألماني، الذي تُوج به باير ليفركوزن، وقد ارتبط بعده بعدد من المدربين أبرزهم تشابي ألونسو وجوليان ناجلسمان وزين الدين زيدان.

هولزنر أكد عبر منصة إكس أن الوضع لم يتغير أبدًا ورحيل توخيل بعد نهاية الموسم حقيقة لا تقبل الشك أبدًا، مشيرًا إلى أن المدرب بدأ بالفعل مفاوضاته مع ناديه الجديد وهو مانشستر يونايتد.

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وأشار الصحفي العامل في صحيفة كيكر الألمانية إلى أن جايمس راتكليف رئيس مانشستر يونايتد أحد كبار المعجبين بالمدرب الألماني ويود التعاقد معه الصيف القادم، موضحًا أنه تواصل معه بالفعل ليسأله عن رأيه في خلافة إريك تين هاج حال تمت إقالته لكن توخيل أجابه بأن تركيزه الحالي فقط على إنهاء الموسم مع بايرن.

يُشار إلى أن العديد من الأندية العملاقة في أوروبا تنوي تغيير جلدها فنيًا الموسم القادم، إذ أعلن بالفعل عن رحيل مدربيها الحاليين، وأبرزهم برشلونة وليفربول بجانب بايرن ميونخ.